تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان كما كانت في آذار

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبتوجيه من الحكومة، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية “البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز” لشهر نيسان المقبل كما هي عليه في شهر آذار الحالي.

وأوضحت اللجنة في بيان، انها عقدت اجتماعها الشهري اليوم الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة/ امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1 إلى 30 نيسان المقبل.

وجرى استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر شباط الماضي.

وقال البيان، بالرغم من الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار الحالي، إلا أن اللجنة وبتوجيه من الحكومة، قررت الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلسا للتر وسعر البنزين أوكتان 95 عند 980 فلسا للتر وسعر الديزل عند 555 فلسا للتر، وسعر مادة الكاز عند 460 فلسا للتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير لكل اسطوانة.

يذكر ان معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 65.7 دولار للبرميل في شهر آذار الحالي مقابل 62.2 دولار للبرميل المسجل في شهر شباط الماضي.

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