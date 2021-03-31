المسار البديل: سنقاوم كل مؤامرة تستهدفُ تجزئة أرضنا الفلسطينية وشعبنا الواحد

انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الأربعاء تسجيل 111 وفاة و6570 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 611,577
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