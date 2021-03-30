وزير الداخلية: ضبط 72 شخصا مخالفا للحجر المنزلي وتغريم بعضهم

قال وزير الداخلية مازن الفراية، انه جرى ضبط 72 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي في عدة مناطق بالمملكة، مخالفين بذلك أوامر الدفاع، وتم تحويلهم للمستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر.

واكد الوزير انه جرى تحويل بعض هؤلاء المخالفين وبعد استكمال مدة حجرهم بالمستشفيات الميدانية، للجهات القضائية المختصة، وتم اصدار أحكام قضائية بحقهم، تمثلت بفرض غرامة مالية مقدارها 500 دينار على كل شخص مخالف، فيما سيتم تحويل بقية المخالفين للجهات القضائية بعد استكمال مدة الحجر في المستشفيات الميدانية.

واضاف ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لأوامر الدفاع، والتعليمات الصادرة بموجبه واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة من قبل الحكام الاداريين بمتابعة المحجورين منزليا.

واشار الى أن الجولات الميدانية على المحال والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة العامة.