تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 96 وفاة و7751 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 605,007
أهم العناوين
جرينتش+2 06:47
تركيا اردوعان تبلغ اسرائيل انها غيرت سياستها حيالها ومستعدة لارسال سفير لها مقابل قيام الاخيرة بنفس الخطوة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني