تركيا اردوعان تبلغ اسرائيل انها غيرت سياستها حيالها ومستعدة لارسال سفير لها مقابل قيام الاخيرة بنفس الخطوة

افادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الاسرائيلية اليوم نقلا عن مسؤول تركي ان تركيا نقلت رسالة الى اسرائيل مفادها انها مستعدة لارسال سفير لها الى اسرائيل، مقابل قيام اسرائيل بارسال سفير لها الى تركيا.

وذكرت الصحيفة ان الخلاف الرئيسي بين البلدين لا زال موجودا، وهو وجود قادة حماس في اسطنبول.

ومرت العلاقات الاسرائيلية التركية منذ عشر سنوات بتقلبات وتراجع بالعلاقات خصوصا بعد قضية “اسطول مرمرة 2010” حيث قامت انقرة بتخفيض تمثيلها الديبلوماسي في اسرائيل وطردت السفير الاسرائيلي غابي ليفي، لكن في 22 اذار/مارس عام 2013 اتصل نتنياهو بالرئيس التركي واعتذر عن حادث “اسطول مرمرة”، واتفقا على اعادة تطبيع العلاقات وعينت اسرائيل ايتان نائيه سفيرا في تركيا ، في المقابل عينت تركيا السفير كمال اوكام في اسرائيل.

وبقيت العلاقات مستقرة حتى عام 2018 ، حيث قامت تركيا باستدعاء سفرائها في اسرائيل والولايات المتحدة على خلفية مسيرات العودة في غزة، كما قامت تركيا بطرد السفير الاسرائيلي لديها ايتان نائيه.

ومؤخرا غيرت تركيا سياستها الخارجية بالنسبة لاسرائيل ،وتحولت من خطابات هجومية الى اعلان ودي من الرئيس التركي في تشرين ثاني/ديسمبر الماضي جاء فيه ان “تركيا تريد تحسين علاقاتها مع اسرائيل وان علاقاتنا الاستخباراتية مع اسرائيل مستمرة”.

وقد اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو في مؤتمر انتخابي في 10 اذار/مارس الى ان اسرائيل “تدير مباحثات مع تركيا” وذلك خلال اشارته الى علاقات اسرائيل الممتازة مع دول الشرق الاوسط.

وقالت المحللة السياسية كارل فالنسي للصحيفة ان “تركيا واسرائيل ولا مرة قطعتا العلاقات الديبلوماسية بينهما رغم الحوادث السلبية مع مرور السنوات، كلا البلدين نجحا بالفصل بين الاقتصاد والسياسة، وساعدا بعضهما البعض في قضايا انسانية. قنوات الحوار، دائما مفتوحة، حيث ليس من السهل لكلا البلدين التنازل عن العلاقات بينهما. مع ذلك، العلاقات بينهما عانت كثيرا، وتحتاج الى دفعة سياسية وخطوات لاعادة الثقة”.

واضافت فالانسي :”ان العلاقات المتبادلة كانت دائما حساسة بكل ما يرتبط بالفلسطينيين”، واشارت الى “العزلة المتزايدة لتركيا في المنطقة والعلاقات المتوترة مع واشنطن تدفعها لتقديم عروضها لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة بما يشمل اسرائيل.

وقالت ان اسرائيل لن تمانع بتحسين علاقاتها مع تركيا، لكنها تريد التأكد من نوايا تركيا وستتعامل مع الامر بحذر بالغ.