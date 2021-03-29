هكذا نعى الرئيس الامريكي أوباما جدته المعمرة الكينية

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، جدته سارة أوجويل أونيانغو أوباما، التي توفيت عن عمر ناهز 99 عاما في كينيا.

وعبر منشور طويل في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب أوباما في رثاء جدته: “أنا وعائلتي حزينين على فقدان جدتنا الحبيبة، سارة أوجويل أونيانغو أوباما، المعروفة لدى الكثيرين باسم “ماما سارة”، ولكنها معروفة لنا باسم “داني” أو الجدة، لقد ولدت في الربع الأول من القرن الماضي، في مقاطعة نيانزا، على ضفاف بحيرة فيكتوريا، ولم تحصل على تعليم رسمي، وطبقا لعادات قبيلتها، فقد تزوجت من رجل أكبر بكثير بينما كانت في سن المراهقة فقط”.

وتابع أوباما عن جدته الراحلة: “كانت تقضي بقية حياتها في قرية أليجو الصغيرة، داخل منزل صغير مبني من الطوب، من الطين والقش ودون كهرباء أو سباكة داخلية، وهناك قامت بتربية 8 أطفال، ورعت ماعزها ودجاجها، وزرعت مجموعة متنوعة من المحاصيل، وأخذت ما لم تستخدمه الأسرة لبيعه في السوق المحلي في الهواء الطلق”.

وأردف: “وعلى الرغم من أنها ليست والدته، إلا أن جدتي كانت تربي والدي على أنه نجلها، وكان ذلك جزئيا بفضل حبها وتشجيعها، ما جعله يتحدي الصعاب والقيام بعمل جيد في المدرسة للحصول على منحة دراسية للالتحاق بجامعة أمريكية”.

وأضاف: “عندما واجهت عائلتنا صعوبات، كان منزل الجدة ملجأ لأبنائها وأحفادها، وكان وجودها قوة ثابتة ومستقرة، وعندما سافرت لأول مرة إلى كينيا، لمعرفة المزيد عن تراثي وأبي الذي وافته المنية بحلول ذلك الوقت، كانت الجدة هي التي عملت كجسر إلى الماضي، وكانت قصصها هي التي ساعدت في ملء الفراغ في قلبي”.