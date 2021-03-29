فراس الهواري وزيراً للصحة، ويوسف الشمالي وزيراً للعمل.. إرادة ملكية بالموافقة على تعديل حكومة الخصاونة

عمان 29 آذار(بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:

“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:1. يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري وزيراً للصحة.

2. يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي وزيراً للعمل.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 15 شعبان من سنة 1442 هجرية، الموافق 29 من آذار سنة 2021 ميلادية”.

وأدى الوزيران اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين وزير العمل من منصبه، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بإقالة معالي الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة من منصبه، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021.

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