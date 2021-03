العالم يتنفس الصعداء صباح اليوم لدى تعويم سفينة “إيفر جيفن” الجانحة في قناة السويس.. واستئناف الملاحة/ فيديو

أظهرت مقاطع فيديو، تداولتها وسائل إعلام مصرية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، السفينة الجانحة في قناة السويس “إيفر جيفن” وهي تتحرك في المجرى الملاحي الأهم في العالم.

وكانت مصادر كشفت لـ “سبوتنيك” عن استجابة السفينة الجانحة في قناة السويس لمناورة التعويم التي أجريت لها ليل الأحد/الاثنين.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، أن السفينة “إيفر جيفن” استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم”.

كما أكدت المصادر، نجاح مهمة التعويم وبدء قطر السفينة، وأنه من المرتقب استئناف حركة الملاحة في قناة السويس خلال ساعات.

وكشف موقع “فيسيل فايندر” لتتبع حركة السفن تحرر السفينة بالفعل وتحركها داخل المجرى الملاحي.

كان مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش قال يوم امس الأحد، إن “السلطات المصرية ستحاول (ليل الأحد/الاثنين) استغلال المد العالي حيث يرتفع مستوى المياه 60 سم عن المعدل لتحريك السفينة وسحبها بالقاطرات إلى أقرب عمق أكبر”.

وكانت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وهناك أكثر من 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة.

وكثفت فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والحفر يوم الأحد لتعويم السفينة التي تسد الممر المائي المزدحم.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم لحل أزمة السفن العالقة، وذلك بعد قليل من الإعلان عن بدء تعويم السفينة “إيفر غيفن”، بعد أيام من جنوحها في قناة السويس.

وكشف الفريق أسامة ربيع في تصريحات حصرية لـ”سكاي نيوز عربية” أن العمل سيجري حاليا من أجل قطر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات.

وأوضح الفريق ربيع أن سفينة إيطالية وصلت صباحا للمساعدة بتعويم السفينة “إيفر غيفن”.

وحسب رئيس هيئة قناة السويس فقد تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرتها عن الشاطئ بمسافة 102 مترا، بدلا من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى مترين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة بـ”رجال هيئة قناة السويس الأبطال” الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

وأظهرت صور، الاثنين، سفينة الحاويات الجانحة وقد استقامت في الممر المائي لقناة السويس، فيما قال مصدران محليان في قطاع الشحن إنها عادت إلى “مسارها الطبيعي”.

#BREAKING: watch celebrations at the Suez Canal following the partial refloatment of the Ever Given, which has stopped traffic at the Canal for several days. Billions of dollars of cargo remain unable to pass until the Ever Given is fully unstuck.

— Steve Hanke (@steve_hanke) March 29, 2021