العالم يتنفس الصعداء صباح اليوم لدى تعويم سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس.. واستئناف الملاحة/ فيديو
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الأمانة العامة للأحزاب العربية تحيي الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض
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