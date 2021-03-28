وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين حتى نهاية هذا العام

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قرارا بوقف تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتى نهاية العام الحالي، حسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودي، في إيجاز صحفي اليوم الأحد.

وقال دودين إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، “يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين”.

وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حقّ الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.