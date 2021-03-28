تمديد اجراءات حظر التجول الشامل المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار المقبل وبما يشمل ايام عيد الفطر المقبل
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جرينتش+2 07:19
وزير الاعلام يعلن اليوم الاحد عن تسجيل 82 وفاة و7183 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 589,316
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