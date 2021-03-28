وزير الاعلام يعلن اليوم الاحد عن تسجيل 82 وفاة و7183 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 589,316

سُجلت في الأردن، اليوم الأحد، 82 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7183 إصابة جديدة، ليرتفع المحموع الكلي الى589,316، وفق تصريج وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين.

وقال دودين خلال إيجاز صحفي، إنه ” تمّ إجراء (43,615) فحصاً لهذا اليوم، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة منها قرابة (16.47%)، مقارنة مع (15.74%) يوم أمس”.

وأضاف: “رغم ما شهدناه خلال اليومين الماضيين من انخفاضٍ في أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الإيجابيّة، إلّا أنّ أرقام الوفيات ما زالت مرتفعة.

“أسرّة العزل تشهد ضغطاً كبيراً في المستشفيات، وكذلك أسرّة العناية الحثيثة التي وصلت نسب الإشغال فيها إلى قرابة (82%) في إقليم الوسط”، وفق دودين.