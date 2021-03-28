ضبط اردني يملك احدى اكبر مزارع المخدرات في مصر ويعلم التجار عبر “الواتس آب” اسرار خلط الحشيش لمضاعفة ارباحهم

أكدت اعترافات مالك مزرعة مخدرات بتصنيع مخدر الحشيش وخلطها بمواد سامة، أنه كان يرسل عبر “الواتس آب” سر الخلطة لتاجر المخدرات بالمجان، وأكدت تحقيقات النيابة أنه تم ضبط رسائل بتليفونه تجمعه مع تجار مواد مخدرة يشرح لهم كيف يخلطون المواد المخدرة.

وقال المتهم ” الاردني الجنسية ” فى التحقيقات، أنه بالفعل كان يرسل طرق خلط مخدر الحشيش لأصدقائه من تجار المخدرات، مؤكدا قيامه بفعل هذا بدون مقابل، وكانوا يستخدمون طرق الخلطة التى كان يرسلها ويضاعفون أرباحهم من تجارة الحشيش، وأنه لم يأخذ منهم أموال مقابل سر الخلطة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأردني كان يعيش داخل المزرعة بالسويس، مع شريكة (الهارب) فى ملكية مزرعة المخدرات، وأنه يعيش فى مصر منذ سنوات .

وكان قاضى المعارضات بمحكمة السويس ، قد قرر تجديد حبس مالك مزرعة يتاجر بالمخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات ، بعد اعترافه بتصنيع مخدر الحشيش وخلطها بمواد سامة لمضاعفة الكميات المضبوطة ، وأن شريكه الهارب هو المسؤول عن عملية الخلط وتصنيع المادة التى يقومون بإضافته للحشيش ، فأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات .

وكشفت التحقيقات، أن العصابة يتزعمها أجنبىي من إحدى الدول الأوروبية وصل إلى مصر بتأشيرة سياحة، وقام بمشاركة تاجر حشيش واستغلال مزرعته فى منطقة السويس لعمل خلطة جديدة للحشيش ، مستخدما الحنة والدقيق والصبغة والكافور ، وقاما بخلط الكميات المصنعة باخرى من الحشيش لمضاعفة الكميات المصنعة وبيعها بأسعار مرتفعة بدعوى أنها خلطة جديدة ونقية .

وأكدت التحقيقات، تنكر عدد من الضباط فى هيئة مواطنين من البدو وتمكنوا من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، أحدهما يحمل جنسية أجنبية ، مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس ، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كميات الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته ( عدد 105 طربة لمخدر الحشيش زنة 11 كيلو جرام – 2 قالب اسطوانى لمخدر الهيروين زنة 500 جرام – مكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بالمُشاركة مع المتهم الآخر ، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما .

جريدة اليوم السابع