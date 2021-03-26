وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 577,734

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 وفاة و6444 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6374 وفاة و577,734 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2963 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1435 حالة في محافظة إربد، منها 66 حالة في الرمثا، 532 حالة في محافظة الزرقاء، 286 حالة في محافظة البلقاء، 271 حالة في محافظة العقبة، 170 حالة في محافظة مأدبا، 159 حالة في محافظة الكرك، 158 حالة في محافظة عجلون، 147 حالة في محافظة جرش، 141 حالة في محافظة الطفيلة، 132 حالة في محافظة المفرق، 50 حالة في محافظة معان، منها 19 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 103323 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 448 حالة، فيما غادرت 392 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3382 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 48 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 77 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 40 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 73 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 79 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 44 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 32 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 28 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4144 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 468037 حالة.

وأضاف أن 40836 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5705121 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 78ر15 بالمئة، مقارنة بالنسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 06ر18 بالمئة.