عمرو موسى يدعو للحرص على مؤسسة ياسر عرفات

تلقى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية اتصالا هاتفيا، مساء امس الخميس، من عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، أعرب خلاله عن حرصه على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية.

وقد أكد اشتية لعمرو موسى اهتمامه باستمرار عمل المؤسسة للقيام بدورها ومهامها، مؤكدا له حرص محمود عباس على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية، وتوفير كل متطلباتها واحتياجاتها بما يحافظ على الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها بمرسوم رئاسي والمتمثلة بإرث الشهيد الخالد ياسر عرفات وتكريما لسيرته ومسيرته المشرقة وللإبقاء على جذوة النضال متقدة في نفوس الأجيال القادمة.