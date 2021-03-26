وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 577,734
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أوامر عليا بتحقيق عاجل في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج تسبب بوفاة 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين/ فيديو
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