أوامر عليا بتحقيق عاجل في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج تسبب بوفاة 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين/ فيديو

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين بحادث تصادم قطارين في مركز طهطا- محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف مجاهد أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد مجاهد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما في بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم مخزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم في محافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع مجاهد أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد مجاهد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

ومن جانبه، أمر النائب المصري العام، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، تسبب في وفاة 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يتابع الحادث عن كثب، قائلا إن “كل من تسبب في هذا الحادث الأليم سينال الجزاء الرادع دون استثناء”.

وأمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان حادث تصادم القطارين، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج حادث تصادم بين قطارين، اليوم الجمعة، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وقالت هيئة السكة الحديدية هو أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

وبعدها انتقل النائب العام إلى موقع الحادث لمعاينته، وأمر كل الجهات بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين.

وقد سارعت وزيرة الصحة هالة زايد بالسفر إلى محافظة سوهاج موقع الحادث للاطمئنان على المصابين، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات في محافظة لمتابعة المصابين في ديوان الوزارة والمحافظة.

كما توجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إلى موقع الحادث، ونقل النائب المصري البارز مصطفى بكري في تغريدة على تويتر، أن الوزير طلب التحفظ على سائقي القطار.

وقال الوزير، في تصريحات لموقع “الوطن”، إنه “سيتم الإعلان عن كل الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوع الحادث”.

وأكد أنه “لن يتنازل عن محاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع حادث تصادم قطارين بسوهاج”.

وذكر موقع “الأهرام” الحكومي أنه تم على الفور تفعيل غرفة أزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأفاد مصدر مسؤول في تصريحات لموقع “مصراوي”، أن وزارة الداخلية شكلت فريقا أمنيا عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادث.

وأوضح المصدر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتشكيل فريق يضم إدارة البحث الجنائي بسوهاج وقيادات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومفتشي قطاع الأمن العام لبيان أسباب الحادث وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية.

وكلف وزير الداخلية بانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتقديم شتى أوجه المساعدة للمواطنين والمصابين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنقاذ المواطنين في الحادث.