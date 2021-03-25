بعد قرار فصله.. القدوة يقدم "استقالة مؤقتة" من رئاسة مؤسسة عرفات، ويهدد باللجوء للقضاء ضد تغول سلطة عباس
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جرينتش+2 05:16
وزارة الصحة تتسلم أول دفعة من لقاح “سبوتنيك-في” الروسي
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