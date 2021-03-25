وزارة الصحة تتسلم أول دفعة من لقاح “سبوتنيك-في” الروسي

صرح مدير برنامج التطعيم الوطني، كامل أبو سل، إن وزارة الصحة “تسلمت امس الأربعاء أول دفعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد”.

وكانت الحكومة قد اعلنت مؤخرا أنها “تعاقدت للحصول على مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي من ضمن تعاقدات تصل إلى 10.2 مليون جرعة تصل تباعا”.

وعن كميات فايزر- بيونتيك المتوفرة في الأردن،قال أبو سل، “ان شركة فايزر- بيونتيك ملتزمة بتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها”.

واضاف: وصلنا 144 ألف جرعة من اللقاحات ضمن آلية تحالف كوفاكس، وفي شهر نيسان/ إبريل المقبل سيصلنا ضعف هذه الكمية، إضافة إلى توقع وصول مخزون لقاحات من سينوفارم نهاية الشهر الحالي”

ودعا أبو سل المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي اللقاح والالتزام بالحضور لتلقيه”، موضحا أن وزارة الصحة سجلت تخلّف أكثر من 1000 شخص سجلوا ولم يحضروا لتبقي اللقاح