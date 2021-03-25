أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تمديد فترة قبول طلبات الراغبين بالالتحاق بوظيفة ملحق دبلوماسي الى العاشر من نيسان المقبل.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي والمعلن عنها في الصحف المحلية بتاريخ 2021/2/23 وكذلك لتمكين الذين لم يتمكنوا من استكمال إرفاق الوثائق المطلوبة فقد تقرر تمديد فترة قبول الطلبات للراغبين بدخول المسابقة لغاية تاريخ 2021/4/10 على أن يتم التقدم للوظيفة من خلال نفس الموقع الإلكتروني (www.jordandiplomats.gov.jo).

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