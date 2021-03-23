في ذكرى معركة الكرامة يحضر اسم القائد مشهور حديثة الجازي

هو احد القادة المسلمين الذيين قال عنهم الله سبحانه وتعالى “مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) ” صدق الله العظيم.

قد يمر هذا الاسم.. اسم القائد مشهور حديثة الجازي مرور الكرام بالنسبة للبعض ، وذلك لأنهم لم يدققوا جيدا في تاريخ الاردن منذ ان تأسس عام 1921، ولم يتوقفوا عند هذا الحدث المهم في تاريخ الدولة الأردنية.

فمعركة الكرامة لم تكن فقط مواجهة بين محتل معتدٍ ورجال شجعان، هم بواسل الجيش الأردني الذين دافعوا عن وطنهم وضحوا بأرواحهم ضد الغازي المحتل ، بل كانت معركة قيم ومثل جسدت الفرق بين الحق والباطل.

معركة الكرامة فارسها القائد الاردني العربي المسلم مشهور حديثة الجازي الذيرفض وقف اطلاق النار، الا بعد دحر العدو وأخراجه من كامل الأراضي الأردنية.

ذلك هو المهم.. فلو انه لو قبل بوقف اطلاق النار قبل دحر العدو وإخراجه من الأراضي الأردنية، لما كان هناك ارض اسمها الغور الأردني التي تعتبر سلة الغذاء الأردنية في وقتنا الحاضر.. وضمانة الأمن الغذائي لكل الأجيال.

لولا نصر الله على يد هذا القائد المسلم ، لرسم العدو حدوده على تخوم مرتفعات السلط، وبقي غور الأردن تحت سيطرت الصهاينة، وفي هذا درس مهم لنا ولكل الأجيال مفاده = لا تمتثل ايها الأردني من شتى المنابت والأصول للأوامر، اذا كان ذلك على حساب سلامة وسيادة الأراضي الاردنية .

رحم الله قدوتنا القائد البطل مشهور حديثة الجازي، ورحم الله شهدائنا الأبطال ضباط وضباط صف وجنود جيشنا الباسل واخوانهم الفدائيين الفلسطينيين .. الذين ضحوا جميعا، وعلى قلب رجل واحد، بإرواحهم الطاهرة من اجل الحمى الاردني الغالي، وبارك الله بالأيدي التي تزرع في تراب هذا الوطن .

البريد الإلكتروني: issamha71@gmail.com