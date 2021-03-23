سلطنة عُمان تمهد لمشاركة سوريا بالقمة العربية المقبلة، والوزير فيصل المقداد يحظى باحتفاء سياسي كبير في مسقط
أهم العناوين
جرينتش+2 01:20
فولكس فاغن.. سيارة الفقراء الاقتصادية تطرح نماذج جديدة ومعدلة/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني