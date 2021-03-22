وفاة المناضل الفتحاوي أبو بكر حجازي أول فلسطيني وقع في اسر الاحتلال عام 1965

توفي في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل محمود بكر حجازي (أبو بكر حجازي) (85 عاما).

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد منح اللواء متقاعد محمود بكر حجازي، أول أسرى الثورة الفلسطينية المعاصرة، وسام نجمة الشرف العسكري.

وقد نعت حركة “فتح” وفاة أول اسير للحركة في معتقلات الاحتلال (أبو بكر حجازي).

يذكر أن أبو بكر حجازي يعتبر أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1965،حيث اعتقل بتاريخ 1965/1/18 وكان أول من وجهت إليه تهمة الانتماء لحركة “فتح”، كما حكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ، ليفرج عنه في عملية التبادل التي جرت بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة “فتح” في 1971/1/28 في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر، وتوجه حجازي بعدها إلى لبنان ثم عاد إلى غزة بعد اتفاق “أوسلو” عام 1994.