القبض على مطلوب مسلح خطير ورفيقه في عجلون

القت الأجهزة الأمنية القبض على مطلوب مصنف بالخطير والمسلح وبحقه 35 طلباً أمنياً، في محافظة عجلون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة البحث الجنائي، وبعد جمع المعلومات حول احد الاشخاص المطلوبين والمصنف بالخطر والمسلح، وبحقه 35 طلباً أمنياً معظمها بقضايا جنائية، وكذلك 45 أسبقية جرمية سابقة، جرى تحديد مكان وجوده في محافظة عجلون، ونفذت مداهمة تكللت بإلقاء القبض عليه.

وأضاف انه ضُبط بحوزة المطلوب سلاحان ناريان، وأُلقي القبض كذلك على شخص آخر بحقه 4 طلبات أمنية كان برفقته، وبوشرت التحقيقات معهما.

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