تصاعد كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 109 وفيات و9269 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 544,724
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أسماء المراكز المعتمدة لليوم المفتوح لتلقيح الكوادر الطبية
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