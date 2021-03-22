أسماء المراكز المعتمدة لليوم المفتوح لتلقيح الكوادر الطبية

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أسماء المراكز الصحية لتلقي المطاعيم حسب الخطة الموضوعة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية يوم غد الثلاثاء.

وتشمل المراكز، ارحاب الشامل، اشتفينا الشامل، الأزرق الشامل، الأمير حسن الشامل (كفرنجة)، البتراء الشامل، البقعة (اونروا)، الجبيهة الشامل، الجفر، الحسا الشامل، الحسينية الشامل، الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبة، الرازي الشامل، الربة، الرمثا الشامل، الزعتري الشامل، الشونة الجنوبية، الشونة الشمالية الشامل، الصافي، الطفيلة الشامل، الطيبة/ البتراء، الطيبة الشامل، والظليل الشامل، الفحص، القطرانة، القويرة الشامل، القويسمة الشامل، المزار الجنوبي، المشيرفة الشامل، المفرق الشامل، بصيرا الشامل، جرش الشامل، مركز صحي دير أبي سعيد، دير علا، ذيبان، سحاب الشامل، وشمال مأدبا الشامل، طبربور الشامل، عجلون الشامل، فقوع، قميم الشامل، مخيم الزرقاء (اونروا)، معان الشامل، وادي السير الشامل، مستشفى البادية الشمالية، حبراص الشامل. كما تشمل مستشفيات الأمير حمزة، الأمير راشد العسكري، الأمير زيد العسكري، الأمير علي بن الحسين العسكري، الأمير فيصل الحكومي، الأمير هاشم بن الحسين العسكري /الزرقاء، الأمير هاشم بن عبدالله العسكري/العقبة، الأميرة هيا العسكري، البشير، الجامعة الأردنية، الرويشد، الزرقاء الحكومي الجديد، السلط القديم، الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الملك طلال العسكري، الملكة علياء العسكري، جرش الحكومي، الجامعة الأردنية/ بوابة عمادة شؤون الطلبة/ قاعة النشاطات الرياضية، المركز الثقافي اربد بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية بوابة، العلوم التطبيقية الخاصة بوابة الصالة الرياضية، عيادة التطعيم اربد/ بجانب مستشفى الأميرة بسمة، عيادة التطعيم/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء، قاعة يا هلا مدينة الحسين الرياضية، مخيم الازرق للاجئين السوريين، مخيم الزعتري للاجئين السوريين، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء الموقع الجديد، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا، مدينة الأمير محمد للشباب، مدينة الحسن الرياضية، مدينة الحسين الطبية، مركز الأمراض الصدرية مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق، مركز صحي ابو نصير الشامل، مركز صحي اربد الجديد (اونروا).

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