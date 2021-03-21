تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 535,455
أهم العناوين
جرينتش+2 11:39
سارعوا لشرب كأس ماء “على الريق” قبل الإفطار.. وانتظروا الفوائد الصحية الجمة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني