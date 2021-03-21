سارعوا لشرب كأس ماء “على الريق” قبل الإفطار.. وانتظروا الفوائد الصحية الجمة

نقوم في الصباح الباكر ونستعد لليوم بكوب من الشاي أو القهوة، لكن الخبراء ينصحون بتناول كأس من الماء كل يوم قبل الإفطار لما له من فوائد عديدة، فما هي؟

يشكل الماء نحو 60 بالمئة من وزن الجسم البشري بحسب موقع “مايو كلينيك Mayo Clinic”، وتحتاج كل خلية وكل عضو في الجسم للماء كي تعمل بشكل طبيعي. وبحسب موقع “msn lifestyle” فإن شرب كأس من الماء يومياً قبل الإفطار له فوائد كثيرة لجسم الإنسان يمكن إجمالها فيما يأتي.

التخلص من السموم

تتراكم السموم في الجسم أثناء النوم، ويساعد كوب ماء في الصباح على التخلص من هذه المواد السامة بشكل سريع. وبدون مياه كافية لا يستطيع الجسم التخلص من هذه السموم التي تتراكم وقد تتسبب بمشاكل صحية كبيرة مثل حصى الكلى. ويشير موقع “msn lifestyle” إلى إحساس الشخص بالإنتعاش في الصباح في حالة المداومة على شرب كوب الماء قبل الإفطار.

ليونة المفاصل

يساعد كوب الماء قبل الإفطار على عمل مفاصل الجسم بشكل سليم، وجعل حركة الجسم أكثر ليونة وهو ما يقي من خشونة العظام فيما بعد. فبدون ماء كاف، يشعر الشخص بالإرهاق سريعاً حتى دون بذل الكثير من الجهد. فكوب الماء في الصباح يعطي الشخص الطاقة التي يحتاجها للحركة والتركيز، بشرط ألا ينسى شرب الماء على مدار اليوم.

فقدان الوزن

يساعد شرب كاس من الماء في الصباح على فقدان الوزن، فبحسب “msn lifestyle” يؤدى ذلك إلى تحسن عملية الهضم وإعطاء الشخص الطاقة التي يحتاجها ليومه. وينبه موقع “ويب إم دي Webmd” إلى أن الماء نفسه ليس سائلاً سحرياً مذيباً للدهون، لكنه بديل أفضل للمشروبات الغازية وغيرها من السوائل التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

نضارة البشرة

ومن فوائد كوب الماء في الصباح أيضاً الحفاظ على نضارة البشرة وحيوية الشعر. فنقص الماء قد يؤدي إلى جفاف البشرة وبالتالي سرعة تكون التجاعيد. ولا تكفي العناية بالبشرة من الخارج عن طريق مواد التجميل، فالخلايا تحتاج للمياه التي تساعدها على التجدد. وبحسب موقع “msn lifestyle” فإن كوب من الماء في الصباح يومياً قبل الأكل يؤثر بشكل إيجابي خاصة لمن يعانون من جفاف البشرة أو خشونة الشعر.

القضاء على مشاكل المعدة

يساعد كوب من الماء في الصباح أيضاً من يعانون من مشاكل مثل حموضة المعدة أو آلام بالمعدة بشكل عام. فكوب الماء يهدئ المعدة ويخفف الحموضة الزائدة، كما يساعد من يعانون من الإمساك والصداع الدائم.

تقوية المناعة

يؤدي شرب كوب من الماء في الصباح إلى تقوية المناعة، ومنع الإصابة بالبرد أو غيره من الأمراض مثل عدوى الجهاز البولي وتكون حصى الكلى.

كي لا تنسى شرب الماء

ويبقى شرب الماء دائماً مهماً سواء قبل أو بعد الإفطار، لما للماء من تأثير كبير على جميع وظائف الجسم. وعادة ما يكون الإحساس بالعطش كافياً حتى يشرب الشخص، لكن في بعض المواقف، مثل الانشغال بالعمل أو الضغوطات اليومية، يتجاهل الشخص هذا الإحساس. لذلك يعطي المركز الاتحادي للتغذية الألماني على موقعه بعض النصائح ومن ضمنها وضع زجاجة الماء في مرمى البصر، وشرب الماء مع الوجبات الغذائية حيث أن تذكر ذلك يكون سهلاً.

كما ينصح المركز بحمل زجاجة مياه في كل مكان حتى لا يضطر الشخص لشراء مشروبات قد تحتوي على السكر مثل المشروبات الغازية. ويمكن لمن يجدون صعوبة في شرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية أن يضيفوا شرائح الليمون أو الخيار والنعناع للمياه لإعطائها نكهة منعشة.