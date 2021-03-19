تفاصيل أغنية نيللي كريم “دولا دولا” مع فرقة “المدفعجية”/ فيديو

طرحت الفانة نيللي كريم، أغنية جديدة، تحمل اسم “دولا دولا”، على طريقة الفيديو كليب، مع فرقة “المدفعجية”.

وتم طرح الأغنية الجديدة عبر موقع اليوتيوب، اليوم الجمعة، ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج “هيتايا”.

يشار إلى أن برنامج “هيتايا” هو فكرة الفنانة نيللي كريم، وهو مزيج بين عرض الواقع وبرنامج مزيكا، ويعد أول عمل ديجتال للفنانة نيللي كريم، يذاع على “يوتيوب”، حيث انتهت نيللي من تصوير الموسم الأول من البرنامج.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجمين فقط طوال الموسم الواحد، لتظهر نيللي طوال الموسم الأول مع فريق “المدفعجية”، يتبعهم عدد من نجوم الغناء والفن على الساحة في مواسمه المقبلة.

وجاء اسم البرنامج “هيتايا”، تعريبا مشتقا من الكلمة الإنجليزية “Hits”، وتم الاستقرار على هذا الاسم باعتباره مصطلحا دارجا في الوسط الفني، ويطلق على الأعمال أو البرامج التي تلقى استحسانا لدى الجمهور والنقاد معًا، كما يتماشى عدد حلقات البرنامج التي تأتي عبر 5 حلقات للموسم الواحد مع طبيعة جمهور تلك المنصات، فيما سيثير نيللي والسكري الجدل كونهما اختارا أن لا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن 5 دقائق في ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ البرامج الغنائية.