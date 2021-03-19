اسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت، للحد من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعددها 129 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال (1), محطة الهاشمية الزرقاء, محطة قنازع-زيزيا, محطة الحصن إربد, محطة الكرك المركزية, محطة السلط الجسر/ الدباس, محطة القويرة العقبة, الكرامة – المطار عمان العاصمة, قوس النصر جرش, المفرق البلد, محطة الشوبكي- طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة جولف عنجرة عجلون, محطة العقبة 2 الجمرك, محطة خلدا 1 , محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات, محطة يحيى بدر الحديد – جمرك عمان, محطة كاربلازا عمان, محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق.

كما وتشمل القائمة المحطات التابعة لتوتال : محطة اليادودة 1 , محطة صويلح , الغباشة – محطة السعد طريق المطار, محطة مجمع الباصات اربد – دوار الثقافة, محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق, محطة ماهر حسونه الرصيفة, محطة امواج العقبة, محطة القويرة, معان الجديده معان المدينة, محطة راس النقب, محطة الحمر الحمر – الفحيص, محطة الغور الصافي , محطة القطرانة2 , محطة نايفه شارع بغداد الدولي.

كما تشمل القائمة المحطات التابعة لشركة المناصير: محطة البوتاس الكرك, محطة الجيزة عمان , محطة الشيدية معان, محطة الطريق الخلفي العقبة, محطة المطار عمان, محطة الطنيب عمان, محطة ش. الشريف حسين العقبة, محطة وادي رم العقبة – الراشدية, محطة اربد، محطة خو الزرقاء, محطة المركز الثقافي عمان,محطة مطار العقبة العقبة.

ومحطات المحروقات الاهلية تشمل: توتال/ السخنة الزرقاء, محطة العطاء للمحروقات عجلون, محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور , شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب, محطة عمر الحراحشة المفرق، محطة هضاب الجزيرة معان , محطة ابو سيف للمحروقات – ابوعلندا , محطة صخر للمحروقات عمان- الجيزة, محطة ابراهيم المناصير عمان – ناعور, محطة طارق بترو عمان – سحاب / شارع الازرق, محطة عصام المحيسن الطفيلة – العيص, محطة الانصار للمحروقات معان- الشيديه, محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة, محطة العلي عمان- شارع الاردن , محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء , محطة الوليد للمحروقات – اليادودة / خريبة السوق, محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية , محطة الماجد للمحروقات عمان – المقابلين, محطة الراشد للمحروقات عمان – سحاب , محطة ذيبان للمحروقات، محطة جمال حمودة معان – الحسينية , محطة الفا للمحروقات عمان – الجيزة, محطة الجندي للمحروقات الزرقاء, شركة محمد الجراروة اربد- , محطة بشرى للمحروقات الرمثا – بشرى, محطة البلال للمحروقات مادبا, محطة كار بلازا للمحروقات عمان , محطة بيت راس للمحروقات اربد ، محطة حطين للمحروقات عمان/ مخيم حطين,شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان , محطة برقش للمحروقات عجلون , شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد , شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء – الظليل, محطة رغدان للمحروقات عمان ,محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان, محطة الغزاوي للمحروقات اربد – الاغوار الشمالية, محطة الغدير للمحروقات المفرق , محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة, محطة المغطس المركزية البلقاء , محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق ,محطة الوديان للمحروقات اربد , محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة ,محطة زي للمحروقات السلط , محطة السلمان طبربور , شركة ورثة نوفل عطا الازرق، محطة توتال الدجاني اربد , محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق, شركة العون لادارة المحطات عمان ، محطة الحسا للمحروقات، محطة طبريا مثلث بليلا – جرش, محطة البدور الشوبك, محطة الهباهبة الشوبك, محطة وادي اليابس الشونة, محطة دير علا الاغوار, محطة صبح/ الهاشمي الشمالي , محطة سعد أبو عليم المفرق, محطة ديرعلا المركزية الاغوار الشمالية,وقاس للمحروقات الاغوار, محطة قاقيش دوار خلدا, محطة مهند عويس طريق جرش – عجلون, محطة جراسيا للمحروقات , محطة القيروان جرش , محطة السرو للمحروقات اربد , محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا – اربد, محطة حابس الشرعة الزعتري, محطة محروقات لواء المزار الشمال,محطة توتال – شارع الأمير حسين- المفرق, محطة الخال للمحروقات وسط اربد, محطة عبد الله عبد الدايم معان, محطة محمد عبد الدايم الحسينية, محطة عكروش صافوط, محطة شمال عجلون , محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز امن سحاب, محطة طيبة للمحروقات الكرك , محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري , محطة شركة العون عمان – الحزام, محطة أبو عدنان عماد المفرق , محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف, المحطة المركزية للمحروقات ديرعلا, شركة التنوير للمحروقات طريق الحزام, محطة المشاهير الطريق التنموي, محطة عجلون وسط عجلون , محطة طلبت عمان / وادي عبدون.