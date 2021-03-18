إحباط محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة واعتقال 7 متورطين

احبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل حمولة من مواد صناعية أولية، وألقت القبض على 7 أشخاص تورطوا بالقضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها لإحدى دول الجوار بواسطة مركبة شحن.

واضاف، إنه جرى من خلال التحقيقات التأكد من تلك المعلومات وتحديد مركبة الشحن وموعد نقلها للمواد المخدرة، حيث جرى إيقافها أثناء تحركها باتجاه احد المعابر الحدودية وتبين أنها تحوي حمولة من المواد الصناعية الأولية وبتفتيشها عُثر على 600 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل أكياس الأسمدة.

وأكد الناطق الإعلامي، أنه تبين من خلال التحقيقات تورط 7 أشخاص في القضية، وجرى القاء القبض عليهم جميعاً واحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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