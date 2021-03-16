دودين: الوضع خطير والحظر الشامل وارد إذا استمر ارتفاع الإصابات

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، أنه قد يكون هناك إعادة نظر بالقرارات المتخذة للحد من فيروس كورونا الآخذ بالتفشي في جميع محافظات المملكة، مبديا تخوفه من استمرار ارتفاع المنحنى الوبائي في المملكة الذي وصفه بالخطير.

ورجح دودين في تصريح لقناة “رؤيا” اليوم الثلاثاء، في حال لم ينخفض المنحنى الوبائي خلال أسبوع، فسيكون هناك إعادة نظر بالقرارات وقد يتم التوجه نحو الحظر الشامل، دون أن يكشف عن رقم محدد للإصابات بكورونا.

وقال إن النسخة المتحورة من الفيروس تنتشر بسرعة فائقة، محذرا من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم التقيد بساعات الحظر الليلية الذي قد ينتج عنه قرارات تقيد من حركة المواطنين أكثر وغير مرجوة، لما لها من أثر اقتصادي سلبي.

وشدد على أن الحكومة معنية بتسطيح المنحنى الوبائي وتخفيضه، حفاظا على الجانبين الصحي والاقتصادي وإعادة فتح القطاعات خلال فصل الصيف المقبل، خاصة أن أعداد الإصابات في الأردن وصلت إلى “أرقام مرعبة”.

وجدد دودين تأكيده أن هناك ضغطا كبيرا على المستشفيات، وأن هناك مستشفيات وصلت نسبة إشغالها إلى 100 بالمئة، ما يتطلب الالتزام الحقيقي والجاد.