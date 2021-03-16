لليوم الثالث ووسط حضور امني كثيف.. مظاهرات ليلية ببعض المدن واحياء العاصمة احتجاجا على فاجعة مستشفى السلط
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جرينتش+2 05:33
امن الدولة: النطق بالحكم بحق 17 متهمًا بقضية فتى الزرقاء غدا
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