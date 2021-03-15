دودين: نتفهم حالة الغضب الشعبي.. تظاهرات في عدة مدن اردنية تطالب بقانون انتخاب جديد وتشكيل حكومة انقاذ وطني
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بريطانيا صاحبة التاريخ الاستعماري الاسود تتباكى على حقوق الانسان في سوريا
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