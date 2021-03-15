القضاء على 3 إرهابيين والقبض على 3 آخرين.. إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف اهالي دمشق

دمشق-سانا وسبوتنيك

تمكنت الأجهزة السورية المختصة من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق، عبر تفجير أحزمة ناسفة، وقضت على 3 إرهابيين وألقت القبض على 3 آخرين.

وذكر مصدر في الأجهزة المختصة لـ سانا أنه بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق، فقد تم إحباط عملية إرهابية تجاه مدينة دمشق كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية.

وأضاف المصدر: إن الأجهزة المختصة تمكنت خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين يحملون أحزمة ناسفة والقاء القبض على 3 آخرين وبحوزتهم أيضاً أحزمة ناسفة أرسلتهم التنظيمات الإرهابية من أماكن وجودها لاستهداف مدينة دمشق.

ويسود الاعتقاد بين الأوساط الرسمية السورية، بان التنظيمات الإرهابية تعتزم القيام بعمليات تخريبية لتوتير الوضع الأمني خلال الأيام القادمة التي ستشهد استحقاق الانتخابات الرئاسية السورية التي يرفضها بعض الدول الغربية، ويسعى إلى تعطيل إجراءها.