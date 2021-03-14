نجاح سلام.. مطربة اقلقت موشيه دايان من شدة حبها لمصر الناصرية

تصاعد مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 61 وفاة و8053 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 477053
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