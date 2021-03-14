نتنياهو يعترف ان صواريخ الحوثيين منعته من عبور الاجواء السعودية لزيارة الامارات بعدما رفض الاردن استخدام اجوائه
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التربية تؤكد على قرار لجنة المعادلة بشأن طلبة الشهادة العامة البريطانية
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