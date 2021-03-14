التربية تؤكد على قرار لجنة المعادلة بشأن طلبة الشهادة العامة البريطانية

أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، على قرار لجنة المعادلة في الوزارة الوارد في كتابها الصادر في 21 شباط الماضي، والمتضمن اعتماد العلامات التقديرية لطلبة الصف الثاني عشر فقط/ الخريجين لبرنامج الشهادة العامة البريطانية للعام الدراسي 2020/ 2021 على أن تكون العلامات نهائية غير قابلة للتغيير.

كما ألزم القرار طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر بالتقدم للامتحانات حسب الجداول الزمنية المعلنة من قبل المجالس البريطانية الممتحنة.

وقال مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة فايز المعاريف لـ(بترا)، إن القرار جاء لمصلحة أبنائنا الطلبة ومراعاة لظروفهم في ظل جائحة كورونا، وعدم إرباكهم.

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