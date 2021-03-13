مفتي عام المملكة يعلن ان يوم غد الاثنين غرة شهر شعبان

أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد، هو المتمم لشهر رجب لسنة 1442 هجرية، وعليه سيكون بعد غد الاثنين، هو غرة شهر شعبان لعام 1442 هجرية.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد، هو المتمم لشهر رجب لسنة 1442 هجرية، وعليه سيكون بعد غد الاثنين، هو غرة شهر شعبان لعام 1442 هجرية.
كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني