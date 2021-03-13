الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام الرسمي

قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة أن تكون ساعات الدوام الرسمي لموظفي الجامعة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلافاً لذلك، تماشياً مع التوجيهات الحكومية وقراراتها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر مؤخراً البلاغ رقم (26) لسنة 2021 استنادا لأحكام البند الرابع، بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020، الذي حدد فيه ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين.

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