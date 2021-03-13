أجواء ربيعية مشمسة ودافئة نهار اليوم السبت وغدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة اليوم السبت، لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية خلال ساعات المساء، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس يوم الإثنين، وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6- 7) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبه، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتعود الى معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 6، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 25 – 7، وفي مناطق السهول 17 – 7، وفي الاغوار الشمالية 25 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 16، وفي البحر الميت 27 – 16، وفي خليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.