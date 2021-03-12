هكذا خدعوا سوريا من قبل.. وزير خارجية تركيا يعلن ان بلاده ومصر استأنفتا الاتصالات الدبلوماسية وترغبان في تطويرها
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جرينتش+2 04:21
وصفتها بـ “خطوة لاسقاط الحصانة السياسية عنه تمهيداً لقتله”.. سهى عرفات تُحمِّل عباس مسؤولية حماية ناصر القدوة
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