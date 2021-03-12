وصفتها بـ “خطوة لاسقاط الحصانة السياسية عنه تمهيداً لقتله”.. سهى عرفات تُحمِّل عباس مسؤولية حماية ناصر القدوة

طالبت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، بتوفير حماية لناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الصادر قرار بفصله بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وحملت سهى عرفات، في تصريحات صحفية لـ “المصري اليوم”، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤولية المباشرة عن حمايته.

ووصفت عرفات قرار فصل القدوة بأنه “قرار تعسفي، مرجعة السبب فيه إلى استهداف للعائلة وكراهية لعرفات في الدم”، معتبرة أنها “أول خطوة لتنحية الحصانة السياسية من ناصر تمهيداً لقتله”.

واختتمت سهى عرفات تصريحاتها: “حذارِ حذارِ البداية كانت بأخي جابي ظلماً والآن مع ناصر ظلماً وبهتاناً”.