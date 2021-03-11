"بعد فشل كافة الجهود التي بذلت معه".. اللجنة المركزية لحركة فتح تفصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة/ وثيقة
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صديقي وحوار انتخابي دبلوماسي
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