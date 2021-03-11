امانة عمان تغلق وتخالف 26 منشأة لعدم التزامها باوامر الدفاع

قامت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان الكبرى، امس الاربعاء، باغلاق ومخالفة 26 منشأة، من خلال 702 زيارة.

واشارت الامانة في بيان اليوم الخميس، الى ان المنشآت قد خالفت اوامر الدفاع بشأن السلامة العامة التي أقرتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.

واضافت انه تم تحرير 82 انذارا لمنشآت خلال الجولات التفتيشية يوم امس، كما تم مخالفة 10 افراد لعدم التزامهم باوامر الدفاع.

واوضحت الامانة ان الجولات التفتيشية وتحرير المخالفات والاغلاقات تمت من خلال 5 لجان تفتيشية تابعة للامانة، بالتعاون مع مديرية الامن العام والمتصرفيات.

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