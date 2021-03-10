مُعرضا بالقدوة ومحرضا ضده.. الرجوب يعلن ان من يشكل قائمة خارج “فتح” أو يتخلى عن دوره يفقد عضويته فيها

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، أن النقاشات مستمرة مع القيادي بالحركة ناصر القدوة، حول قراره تشكيل قائمة مستقلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال الرجوب في لقاء مع قناة “عودة”، إن الحركة ستصدر “قراراً استراتيجياً” خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة، حول كل هذه القضايا التي لها علاقة “بأن البعض يغرد خارج السرب”، حسب وصفه.

وأضاف: “فتح حركة ديمقراطية وفيها مساحة للجميع أن يعبر عن رأيه ولا يحاسب عليه، طالما أنه داخل الأطر الحركية، وقال: “طول عمرنا ديمقراطيتنا سكر زيادة”.

وفي إشارة إلى تصريحات للقدوة مؤخراً، قال الرجوب إن التصريح عن إرادة لتغيير النظام السياسي، أو تشكيل قائمة مستقلة، فيه تجاوز للحركة لكن مقبول طالما كان داخل أطرها.

وتابع: “لدينا توافق داخل اللجنة المركزية أنه من يريد تشكيل قائمة خارج الحركة، أو يريد أن يتخلى عن دوره في فتح، فإنه يفقد عضويته فيها بشكل ديمقراطي وأخوي”.

وأردف قائلاً: “أتمنى من الإخوة في حركة فتح أن ينتظروا نتائج الحوار مع ناصر القدوة”.

وأضاف: “من شغل منصب وزير أو سفير سابقاً يجب أن يقول لنا ماذا عمل خلال تسلمه منصبه، وشعبنا ذاكرته قوية وفي الوقت ذاته “حنون ورحيم” ولن يخدعه خطاب لا يحمل تضحية ووفاء ولا يوجد فيه عطاء”، حسب وصفه.

وقال: أقول لكل الفتحاويين هذه معركتكم ويجب أن تتمايزوا وتنسوا “الترسبات” والظلم الشخصي، عندما نتوجه إلى صندوق الاقتراع يجب أن نكبر على الجرح الشخصي ولا نحصر نقاشنا في الضرر الذي وقع على الأفراد.

واعتبر أن “من حق شعبنا أن يعاقبنا من خلال صندوق الانتخابات”، وقال: “لا يوجد لدينا أي مشكلة لكن نقول لشعبنا هذه المرحلة ليست مرحلة تصفية الحسابات بل مرحلة حسم المعركة مع الاحتلال”.

وحول تشكيل القوائم للانتخابات، قال إن اللجنة المركزية لـ “فتح” وافقت على التوجه لكل الفصائل من أجل الشراكة، وأشار إلى مجموعة قضايا وشروط وضعتها اللجنة للشراكة مع التنظيمات تتعلق “بالديمقراطية والبرنامج السياسي والتعددية وغيرها”.

وقال: “الذي يأتي وفق فهمنا لمصالح الشعب الفلسطيني نحن نتحالف معه، ونتعرض لضغط من إسرائيل وأطراف أخرى لأنهم لا يريدون إجراء الانتخابات أو إنهاء الانقسام بل تكريس الواقع الذي يقودنا للهلاك والدمار”.