تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي448851
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جرينتش+2 09:12
مُعرضا بالقدوة ومحرضا ضده.. الرجوب يعلن ان من يشكل قائمة خارج “فتح” أو يتخلى عن دوره يفقد عضويته فيها
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