"فورين بوليسي" تكشف جانبا من المخطط الاسرائيلي للهيمنة على العالم العربي عبر "التعاون" الاستخباري والاقتصادي
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جرينتش+2 02:52
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تتقصى التركيبة النفسية لحسن نصر الله عبر الخبراء المكلفين بالدخول الى عقله
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