عباس يهدد القدوة بالفصل من فتح خلال 48 ساعة اذا لم "يلحس" قراره بتشكيل قائمة انتخابية من "الملتقى الوطني"
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جرينتش+2 01:18
إدارة بايدن تكلف عباس وجماعة الاخوان باقناع “حماس” بالمشاركة في اقامة دولة فلسطينية والاعتراف بإسرائيل
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