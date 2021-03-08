تصاعد مُفزع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 52 وفاة و7413 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 435130

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 وفاة و7413 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4987 وفاة و435130 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 3929 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و760 حالة في محافظة إربد، منها 69 حالة في الرمثا، و714 حالة في محافظة الزرقاء، و619 حالة في محافظة البلقاء، و250 حالة في محافظة مأدبا، 242 حالة في محافظة الكرك، و211 حالة في محافظة العقبة، و200 حالة في محافظة المفرق، و176 حالة في محافظة عجلون، و125 حالة في محافظة جرش، و102 حالة في محافظة معان،و85 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 58689 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 432 حالة، فيما غادرت 262 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2248 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1743 بنسبة إشغال بلغت 38 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 469 بنسبة إشغال بلغت 45 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 209 بنسبة إشغال بلغت 21 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4139 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 371454 حالة.

وأضاف أن 46197 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4910795 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 05ر16 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.