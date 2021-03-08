تصاعد مُفزع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 52 وفاة و7413 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 435130
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جرينتش+2 11:16
الرئاسة السورية تكشف عن إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا والتزامهما الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين أو ثلاثة
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