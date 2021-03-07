تصاعد خطير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 421415
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بورصة فتح الانتخابية.. القدوة سينخرط بقائمة مجتمع مدني لا علاقة لها بالحركة، والبرغوثي لن يشكل قائمة منفردة
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