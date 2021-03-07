بورصة فتح الانتخابية.. القدوة سينخرط بقائمة مجتمع مدني لا علاقة لها بالحركة، والبرغوثي لن يشكل قائمة منفردة

اعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، اليوم الأحد، أن الأسير “مروان البرغوثي” لن يشكل قائمة منفردة، مشيرًا إلى أن أنه مع وحدة الحركة، ويطالب بتشكيل قائمة ضمن شروط وأسس ديمقراطية ومعايير وبرنامج يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد القادر في حديث لإذاعة “القدس”، أن هناك جهود كبيرة لكي تضم القائمة الرسمية لحركة فتح شخصيات تحظى باحترام المجتمع الفلسطيني وقادرة على التغيير ونأمل أن تنجح القائمة في الوصول إلى أغلبية داخل المجلس التشريعي.

وقال: “يجب على حركة فتح أن تنهض وتضع برنامج يحدد حالة جديدة للصراع مع الاحتلال خاصةً وأن المفاوضات لم تعدْ مجدية”.

وأكد، أن فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة، لافتًا إلى أن قائمة “ناصر القدوة” تشمل شخصيات مجتمع مدني ولا يصح أن ننسبها لحركة فتح.

وذكر، أن قائمة “ناصر القدوة” قد تؤثر على القائمة الرسمية لحركة فتح من ناحية الأصوات والنتائج، لكن “القدوة” ماضٍ قدماً في تشكيل هذه القائمة رغم أننا تحاورنا معه لأكثر من شهر.

وبيّن أن هناك تفاهم كامل على التحالف بين فتح وحماس داخل المجلس التشريعي من أجل الوصول لبرنامج وطني تجتمع عليه الحركتين.

وأضاف: “الحديث لا يجري عن قائمة مشتركة بين حماس وفتح، ولكن حول برنامج وطني وحكومي داخل التشريعي ولدى الحركتين إرادة للوصول لهذا التصور”.

وتابع: “لا نخشى من القوائم الأخرى ما دام هناك تفاهم بين حماس وفتح وما يجري من توافقات بين الحركتين لا يعني أن بينهما اندماج بل تقاطع على هدف معين وهو حماية المشروع الوطني”.

وطالب عبد القادر، حركة فتح وحماس الاتفاق على برنامج يحدد مفهوم الصراع مع الاحتلال في المرحلة المقبلة، ويقوم على توسيع قاعدة المقاومة الشعبية.