تصاعد خطير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 421415
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بعدما بلغ لبنان حافة الانفجار .. حسان دياب مستعد لـ”الاعتكاف” إذا كان يساعد على تشكيل حكومة جديدة
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