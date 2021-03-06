الأمن يحذر من تداول فيديوهات لمشاجرات على أنها محلية

حذرت مديرية الأمن العام من تداول فيديوهات لمشاجرات وقعت خارج الأردن على أنها محلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عدداً من الفيديوهات لمشاجرات حصلت خارج الأردن جرى تداولها أخيراً على أنها حصلت داخل المملكة.

وأوضح أن أحد الفيديوهات جرى تصويره في دولة آسيوية يظهر مشاجرة جماعية واعتداء ودهس أحد الأشخاص، بينما جرى تداول فيديو لمشاجرة أخرى حصلت في دولة عربية.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم نشر أو تداول أي مقاطع فيديو أو أخبار دون التوثق والتأكد منها.

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