اللهم لا شماتة.. مقتل قائد الفيلق الثامن التركي في حادث تحطم مروحية عسكرية مساء امس اسفر عن 11 قتيلا وجريحين

أليزاغ – الأناضول

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه “بحسب معلومات أولية، وشهود عيان فإن تحطم المروحية العسكرية بولاية بيتليس (جنوب شرق)، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ”

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، بعد وصوله إلى قيادة الفيلق الثامن بولاية ألازيغ(شرق)، رفقة رئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال، أوميت دوندار، وتلقى معلومات عن الحادث.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء تحليقها من ولاية “بينغول” إلى “بيتليس”، لافتة في بيان أن الاتصال انقطع بها عند الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) أثناء توجهها إلى قضاء تطوان بالولاية الأخيرة

الوزير ذكر كذلك أن “فريقًا سيبدأ تحقيقاته، اليوم، لتحديد السبب القاطع لهذا الحادث الأليم بعد فحص مفصل”.

وأوضح أن “الحادث أسفر عن استشهاد 11 عسكريًا، وإصابة اثنين آخرين يتابعان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما جيدة”.

ولفت أكار أنه “منذ اللحظة الأولى للحادث تم حشد كافة الإمكانيات من قبل المؤسسات والهيئات المعنية من أجل أعمال البحث والإنقاذ وإجلاء الشهداء والمصابين”.

وأردف قائلا “مصابنا أليم، وتركيا بأكملها في حزن شديد، وأسأل الله الرحمة لأصدقائنا الأبطال الذين استشهدوا في هذا الحادث الأليم، والصبر والسلوان لأقاربهم وعائلاتهم، وللقوات المسلحة التركية، ولشعبنا النبيل، والشفاء العاجل للمصابين”

ومن جانبها، أكدت وسائل إعلام محلية تركية، امس الخميس، مقتل قائد عسكري كبير في حادثة تحطم مروحية عسكرية جنوب شرقي البلاد.

وأشار موقع “sozcu” التركي إلى أنه من بين القتلى في حادثة التحطم، قائد الفيلق الثامن “الأزيغ” الفريق عثمان أرباش.

ونوه المصدر إلى أن الفريق (اللفتنانت جنرال) أرباش قاد الفيلق الثامن لمدة 5 سنوات متواصلة قبل مقتله اليوم بالحادث.

وقال حاكم محافظة أوردو، تونكاي سونيل: “تلقينا أنباء بأن المروحية، وفيها البطل والصديق الفريق عثمان أرباش باشا، تحطمت في بيتليس… لن ننساك أيها الرجل الجميل”.

وفور تلقي خبر سقوط المروحية، توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، بالإضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية التركية.