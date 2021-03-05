اللهم لا شماتة.. مقتل قائد الفيلق الثامن التركي في حادث تحطم مروحية عسكرية مساء امس اسفر عن 11 قتيلا وجريحين
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جرينتش+2 11:49
اللهم لا شماتة.. مقتل قائد الفيلق الثامن التركي في حادث تحطم مروحية عسكرية مساء امس اسفر عن 11 قتيلا وجريحين
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