تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
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جرينتش+2 11:56
الفنان السوري العريق صباح فخري بخير ولا صحة لشائعة وفاته
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