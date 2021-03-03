تمهيدا للتعديل.. جميع الوزراء يقدمون اليوم استقالاتهم

قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء استقالاتهم للرئيس، تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الاسبوع المقبل.
وكان وزيرا الداخلية والعدل قد قدما استقالتيهما، قبل ثلاثة ايام.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء استقالاتهم للرئيس، تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الاسبوع المقبل.
وكان وزيرا الداخلية والعدل قد قدما استقالتيهما، قبل ثلاثة ايام.
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