تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 29 وفاة و5124 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 402282
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جرينتش+2 09:48
وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أنه يعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج للوقوف ضد ايران
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