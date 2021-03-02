وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أنه يعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج للوقوف ضد ايران

أكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران. بحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان”.

وكان غانتس قد قال لوكالة “رويترز”: “لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها. نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب”. فيما أكد هذه الأقوال مجددًا لـ”كان”.

وإشارت القناة العبرية إلى إن إسرائيل تجري اتصالات مع دول غربية لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة عدة دول عربية، في ظل التهديد الإيراني. ويأتي هذا بعدما تزايدت في الأيام الأخيرة التقارير حول محادثات مسؤولين في القدس مع نظرائهم في عواصم عربية، أبرزها الاجتماع السري الذي جمع بين غانتس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والمحادثة الهاتفية بين نتنياهو، وولي عهد البحرين، ومحادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيريه العماني والإماراتي، “إلى جانب محادثات كثيرة تجري من وراء الكواليس”.

وكانت مصادر خاصة من الخليج قد كشفت في 25 شباط/فبراير الماضي لشبكة i24NEWS العبرية، عن وجود مفاوضات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة منذ عدة أشهر لإنشاء تحالف أمني دفاعي على غرار حلف الناتو للتعامل مع “التهديد الإيراني المتزايد” في المنطقة.

وعلى هذا الصعيد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة: “نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم”.

وقال ديوان نتنياهو في بيان نشره اليوم إن الأخير “استقبل في مكتبه بأورشليم السيد محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل. وقال رئيس الوزراء للسفير الإماراتي إنه سعيد بالالتقاء به ورحب بوصوله إلى إسرائيل”، مضيفًا: “نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم”.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث امكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات.

وشارك في اللقاء “الذي اتسم بأجواء دافئة وودية” رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون. بحسب البيان.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس الإثنين رسميا أول سفير إماراتي لدى الدولة بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقعه البلدان العام الماضي. وقدم السفير الإماراتي محمد آل خاجة الذي وصل إسرائيل في وقت سابق الإثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي في حفل أقيم في القدس.