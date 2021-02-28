لجنة تسعير المحروقات ترفع اسعار البنزين والسولار لشهر اذار

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، تعديل أسعار المشتقات النفطية للفترة من 1-31 آذار المقبل.

وبموجب القرار، ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلس ليصبح 760 فلسا للتر بدلاً من 730 فلسا، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 980 فلسا للتر بدلا من 945 فلسا.

كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 30 فلسا للتر ليصبح 555 فلسا للتر بدلاً من 525 فلسا، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلسا للتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته، اليوم الأحد، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آذار المقبل).

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر شباط 2021، وانعكس هذا الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة. يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 62.2 دولار للبرميل في شهر شباط الحالي مقابل 54.8 دولار للبرميل المسجل في شهر كانون الثاني الماضي.

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